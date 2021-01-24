В России некоторым гражданам будут выплачивать по 4372 рубля ежемесячно

Напомним, в 2020 году были проиндексированы пенсии россиян, родившихся во время Великой Отечественной войны. Сейчас минимальный размер их социальных выплат составляет 4,1 тыс. руб. Уже с 1 февраля эта сумма будет увеличена примерно на 200 руб. — до 4372 руб.