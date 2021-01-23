В Госдуму России внесли законопроект об индексаций выплат работающим пенсионерам

В Госдуму России внесли законопроект об индексаций выплат работающим пенсионерам

Вчера, 23:55ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Проект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года.

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно записке, количество работающих пенсионеров в стране составляет 7,3 млн человек, средняя пенсия — 16,5 тыс. руб. По мнению парламентариев, отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке депутатов, реализация проекта потребует почти 71 млрд руб.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

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