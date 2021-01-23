В Госдуму России внесли законопроект об индексаций выплат работающим пенсионерам

Согласно записке, количество работающих пенсионеров в стране составляет 7,3 млн человек, средняя пенсия — 16,5 тыс. руб. По мнению парламентариев, отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке депутатов, реализация проекта потребует почти 71 млрд руб.