В России с 1 февраля повысят социальные выплаты

С 1 февраля увеличатся пособия на детей, доплаты пенсионерам, инвалидам и людям, получившим производственные травмы.

Все, кто имеет право на единовременную денежную выплату (инвалиды, участники Великой Отечественной войны, определенные категории военнослужащих, члены семей погибших военнослужащих, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и люди, пострадавшие от воздействия радиации), с 1 февраля 2021 года станут получать больше. С этой даты социальные выплаты будут индексироваться на уровень прошлогодней инфляции. Об этом сообщает life.ru. В этом году прибавка должна составить 4,9%. Эксперты отмечают, что повысятся и детские выплаты — единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. С 1 февраля проиндексируют также выплаты в связи с производственной травмой. Станут получать больше Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и обладатели ряда других званий. Также будут проиндексированы выплаты тем, кто отказался от льгот в пользу денежной компенсации.

