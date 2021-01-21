В России с 1 февраля повысят социальные выплаты

В этом году прибавка должна составить 4,9%. Эксперты отмечают, что повысятся и детские выплаты — единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.