mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вакцинация препаратом Pfizer в России пока является незаконной

14 января 2021, 12:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В России не могут использоваться вакцины от коронавируса, которые не прошли здесь государственную регистрацию.

В конце 2020 года стало известно, что филиал израильского госпиталя Hadassah в Москве ведет переговоры о поставках в Россию вакцин производства Pfizer и Moderna. В московском госпитале рассказали, что лишь ведут переговоры о поставке, о сроках вакцинации новым препаратом говорить пока рано.

Как пояснили в Росздравнадзоре, согласно законодательству, ввоз на территорию страны и применение вакцин от коронавируса, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в России.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Ранее Mkset подробно разобрал все возможные вакцины от коронавируса, которые разработаны на данный момент. Напомним, сейчас клинические исследования проходят 48 вакцин от коронавируса, 11 из них добрались до третьей фазы испытаний, во время которой оценивается их эффективность. Пока разработчики только трех вакцин объявили о доказанной эффективности.

Добавим, что любые иностранные вакцины не будут доступны в России сразу после завершения испытаний и успешных оценок — прежде всего, они должны будут пройти экспертизу Минздрава РФ, а это потребует некоторого количества времени.

Материалы по теме
В Новосибирской области за сутки скончались девять заболевших коронавирусом Минздрав рассказал о районах Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусомВ Башкирии выявлено 167 новых случаев коронавируса
#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
О чем говорил Радий Хабиров на прямой линии с жителями Башкирии. Максимально коротко
Сегодня, 02:26
Радий Хабиров заявил об окончании частичной мобилизации в Башкирии
Вчера, 20:32
Хабиров заявил, что у него нет оснований для возврата многодетных отцов из зоны СВО
Вчера, 22:19
«От голода чуть не померли»: Хабирову пожаловались на еду в перинатальном центре Уфы
Сегодня, 15:01
Питание на форуме МФЦ в Уфе обошлось бюджету в 4,8 млн рублей
Сегодня, 14:30
Топ богатых республики Башкортостан
25 октября, 15:08