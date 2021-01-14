Вакцинация препаратом Pfizer в России пока является незаконной

Ранее Mkset подробно разобрал все возможные вакцины от коронавируса, которые разработаны на данный момент. Напомним, сейчас клинические исследования проходят 48 вакцин от коронавируса, 11 из них добрались до третьей фазы испытаний, во время которой оценивается их эффективность. Пока разработчики только трех вакцин объявили о доказанной эффективности.