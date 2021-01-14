Ульяна Тригубчак предстала обнаженной в башкирских костюмах в поддержку художницы

Девушка отметила, что в работах Алены Савельевой не видит ничего криминального. По её словам, Башкирия — республика с богатой культурой и огромным количеством талантов, благодаря которой регион является продвинутым в искусстве. Собственно уфимская художница продолжила эту тенденцию. Тригубчак считает, что рисунки Савельевой красивые и возбуждающие, а башкирские женщины и мужчины могут быть сексуальными, чего точно не надо стыдиться.