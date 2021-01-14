mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ульяна Тригубчак предстала обнаженной в башкирских костюмах в поддержку художницы

14 января 2021, 12:39
Фото: Facebook
Блогер и телеведущая Ульяна Тригубчак выступила в поддержку художницы Алены Савельевой, которая ранее опубликовала рисунки о башкирах.

Девушка отметила, что в работах Алены Савельевой не видит ничего криминального. По её словам, Башкирия — республика с богатой культурой и огромным количеством талантов, благодаря которой регион является продвинутым в искусстве. Собственно уфимская художница продолжила эту тенденцию. Тригубчак считает, что рисунки Савельевой красивые и возбуждающие, а башкирские женщины и мужчины могут быть сексуальными, чего точно не надо стыдиться.

На самом деле происходит что-то страшное, и если мы не будем обращать на это внимание, то превратимся в Сирию, Палестину, Ирак. Экстремизм не имеет национальности и религии, его цель — создать раскол в обществе. Я этого не хочу, пишет Ульяна Тригубчак.

Девушка предложила изобрести вакцину от национализма. К посту в соцсетях Ульяна Тригубчак приложила свои откровенные фото в башкирском национальном костюме.

Фото: Ульяна Тригубчак в соцсетях

Напомним, Алена Савельева в новогодние праздники размещала свои рисунки, на которых изображены башкиры с национальной артибутикой. Жителей республики возмутило то, что люди на картинах полуголые. Позже Савельева рассказала, что ей и её близким не раз поступали угрозы. Однако прекращать свою творческую деятельность девушка не собирается.

Материалы по теме
«Я/Мы Алена Савельева»: в сети обсуждают эротические картины с башкирами «Я вскрыла крупную проблему». Уфимская художница — о скандальных рисунках про башкирПредседатель СПЧ при главе Башкирии намерен поддержать автора скандальных рисунков
#Новости#Башкирия#Уфа#Культура#Анна Кононова#Общество
Подпишитесь
О чем говорил Радий Хабиров на прямой линии с жителями Башкирии. Максимально коротко
Сегодня, 02:26
Радий Хабиров заявил об окончании частичной мобилизации в Башкирии
Вчера, 20:32
Хабиров заявил, что у него нет оснований для возврата многодетных отцов из зоны СВО
Вчера, 22:19
«От голода чуть не померли»: Хабирову пожаловались на еду в перинатальном центре Уфы
Сегодня, 15:01
Питание на форуме МФЦ в Уфе обошлось бюджету в 4,8 млн рублей
Сегодня, 14:30
Топ богатых республики Башкортостан
25 октября, 15:08