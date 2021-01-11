«Я/Мы Алена Савельева»: в сети обсуждают эротические картины с башкирами

— Вот есть девушка Алена Савельева, она себя называет художником. Алена не башкирка, но все последние её картины, которые она выкладывает на своих страницах, о башкирах. Правда подаётся всё это в каком-то сексуально-извращенном виде. Сперва, когда я увидел её первую картину, где мужчины в галстуках и башкирских национальных костюмах смотрят на девушку в башкирском костюме, танцующую стриптиз, мне объяснили, что эта такой стёб на наших башкирских чиновников. Но когда я увидел остальные её картины, то я понял, что тут не стёб, тут откровенное издевательство над башкирами, ну или над башкирской культурой, — считает он.