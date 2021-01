«Я/Мы Алена Савельева»: в сети обсуждают эротические картины с башкирами

В соцсетях активно обсуждают картины местной художницы Алён Савельевой. Во время новогодних каникул девушка опубликовала на своей странице серию новых работ. Художница изобразила частично обнаженных людей с атрибутами башкирской национальной культуры.

В информационном поле мнение комментаторов разделилось. Одни считают, что это проявление современного искусства, другие же уверены, что девушка перешла некую «тонкую грань». Одним из критиков оказался активист организации «Башкорт» (запрещенной на территории РФ) Руслан Габбасов. Свое мнение он высказал в соцсетях. Photo: Алён Савельева facebook.com — Вот есть девушка Алена Савельева, она себя называет художником. Алена не башкирка, но все последние её картины, которые она выкладывает на своих страницах, о башкирах. Правда подаётся всё это в каком-то сексуально-извращенном виде. Сперва, когда я увидел её первую картину, где мужчины в галстуках и башкирских национальных костюмах смотрят на девушку в башкирском костюме, танцующую стриптиз, мне объяснили, что эта такой стёб на наших башкирских чиновников. Но когда я увидел остальные её картины, то я понял, что тут не стёб, тут откровенное издевательство над башкирами, ну или над башкирской культурой, — считает он. На защиту художницы встали деятели искусства и общественники. Так, писатель Игорь Савельев предложил сделать из картин девушки «новый брендбук для республики». Журналист Марат Гареев также призвал поддержать Алён Савельеву. Photo: Алён Савельева facebook.com — Я/Мы Алён Савельева. Потому что я не хочу, чтобы моя родина, Башкирия, все дальше оставалась пещерной недоразвитой нецивилизованной стороной! — отметил он в соцсетях. С ним согласилась член Общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова, отметив, что «нельзя прижимать взгляд художника, так умрет искусство. Певцы должны петь что хотят, художники рисовать».

