Радий Хабиров: «Праздничные гуляния не дали роста заболеваемости»

Напомним, на сегодняшний день зарегистрировано 167 новых случаев заболевания Covid-19. С начала пандемии 21 402 жителя республики заразились опасным вирусом, выздоровели — 16 111. На сегодняшнем заседании оперштаба были приняты некоторые послабления в ковид-режиме. Например, в социальных учреждениях республики с 18 января снимается обязательная самоизоляция. Также некоторые медучреждения, переведенные в ковид-госпитали, возвращаются к плановой работе.