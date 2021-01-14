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Радий Хабиров: «Праздничные гуляния не дали роста заболеваемости»

14 января 2021, 13:10
Фото: Сайт главы РБ
После проведенного совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом глава Башкирии Радий Хабиров поделился итогами у себя на странице в соцсетях.

По словам руководителя региона, в период новогодних праздников не увеличилось число заболевших коронавирусом. Несмотря на то, что коллеги Хабирова предлагали ввести послабления в режим повышенной готовности, было принято решение дождаться окончания постпраздничного инкубационного периода.

Планка по ковиду застыла на месте, и если не будет осложнений — будем постепенно готовиться к возвращению к нормальной жизни. Понимаю, что все устали, пишет Радий Хабиров.

Жителям Башкирии он посоветовал набраться терпения. Кроме того, он отметил, что крупная партия вакцины от коронавируса, которую республика получит до конца года, станет большим шагом по возвращению к привычному ритму жизни.

Напомним, на сегодняшний день зарегистрировано 167 новых случаев заболевания Covid-19. С начала пандемии 21 402 жителя республики заразились опасным вирусом, выздоровели — 16 111. На сегодняшнем заседании оперштаба были приняты некоторые послабления в ковид-режиме. Например, в социальных учреждениях республики с 18 января снимается обязательная самоизоляция. Также некоторые медучреждения, переведенные в ковид-госпитали, возвращаются к плановой работе.

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