В Башкирии ослабили режим повышенной готовности к коронавирусу

В Башкирии ослабили режим повышенной готовности к коронавирусу

Вчера, 17:52Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперштаба по противодействию коронавирусу. В ходе совещания были приняты некоторые решения по самоизоляции отдельных групп жителей республики.

Министра здравоохранения Максим Забелин отметил, что в Башкирии и в России в целом наблюдается снижение темпа роста заболеваемости коронавирусом благодаря принятым мерам. Он добавила, что в настоящее время в республике продолжается вакцинация против Covid-19. В Башкирию поступило 13 842 дозы вакцины. До конца января ожидаются поставки ещё 40 тысяч доз, что позволит приступить уже к массовой вакцинации населения по поручению президента РФ.

С 18 января в республике снимается обязательный режим самоизоляции в социальных учреждениях республики, а их сотрудники по завершении 14-дневной смены переходят на обычный режим работы.

Однако в Башкирии сохраняется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями.

Радий Хабиров предложил возвращать в нормальному формату работы перепрофилированные под ковид-госпитали медучреждения. В ближайшее время к плановому приему пациентов вернутся РБ имени Куватова, клиника БГМУ и уфимская больница № 10.

Глава республики также поручил сохранить закрепление 100 служебных машин сотрудников государственной власти для нужд медиков.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора соревнования республиканского и всероссийского уровня можно проводить с заполняемостью зала не более 50% на открытом воздухе и не более 30% — в помещении.

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