mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Известный телеведущий прокомментировал откровенные рисунки уфимской художницы

14 января 2021, 14:32
Фото: Facebook Алёна Савельева
Российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин отреагировал на работы уфимской художницы Алены Савельевой, на которых девушка изобразила полуголых башкир.

Стиллавин поделился воспоминаниями из Уфы, когда зритель подарил ему национальный музыкальный инструмент курай. Он отметил, что люди в республике трепетно относятся к своей культуре.

По его словам, в настоящее время идет процесс разрушения в людях уважения к основам жизни, традициям.

Если ты ржёшь над собственной культурой, то утрачиваешь её как опору — ты становишься человеком без нации и традиции, болтаешься в глобальной проруби вместе с другими такими же кусками, написал в соцсетях ведущий.

Он считает, вопрос о «распоясавшихся деятелях „искусства“» стоит поставить на государственный уровень:

Может ли такой деятель быть бесконтрольным или мы признаём влияние искусства на людей и, следовательно, хотим защитить их от разрушительного воздействия? задается вопрос Стиллавин.

Напомним, художница из Уфы Алена Савельева создала достаточно откровенную серию рисунков про башкир. Работы девушки разделили общество на два лагеря: кто-то поддерживается творческие веяния художницы, а кто-то считает, что они оскорбляют башкирскую культуру. Блогер из Уфы Ульяна Тригубчак встала на сторону Савельевой. В поддержку художницы девушка опубликовала пост с соцсетях и сделала фотосессию, на которой предстала полуголой в башкирской национальной одежде.

Материалы по теме
«Я/Мы Алена Савельева»: в сети обсуждают эротические картины с башкирами «Я вскрыла крупную проблему». Уфимская художница — о скандальных рисунках про башкирУльяна Тригубчак предстала обнаженной в башкирских костюмах в поддержку художницы
#Новости#Башкирия#Культура#Анна Кононова
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44