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Posted 10 января 2021, 10:10

Published 10 января 2021, 10:10

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Уфе из-за метели ввели ограничение на въезд для грузового транспорта

В Уфе из-за метели ввели ограничение на въезд для грузового транспорта

10 января 2021, 10:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ограничение действует до 22 часов 10 января.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах при текущем ухудшении погоды и сильного снегопада, 10 января в Уфе ограничен въезд грузового транспорта до 22 часов.

Ограничения действуют на следующих въездах:

  • - автодорога Уфа - аэропорт;
  • - автодорога Уфа - Шакша - КПМ;
  • - Уфа - Жилино;
  • - Бирский тракт;
  • - автодорога Уфа - Затон - КПМ.

Главное управление МЧС России по РБ рекомендует водителям быть внимательнее в условиях ограниченной видимости и гололеда, соблюдать скоростной режим, не забывать про ремни безопасности и правила безопасного обгона. Единый телефон для вызова экстренных служб — 112.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа#Погода
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