В Уфе из-за метели ввели ограничение на въезд для грузового транспорта

Главное управление МЧС России по РБ рекомендует водителям быть внимательнее в условиях ограниченной видимости и гололеда, соблюдать скоростной режим, не забывать про ремни безопасности и правила безопасного обгона. Единый телефон для вызова экстренных служб — 112.