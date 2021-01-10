В Уфе из-за метели ввели ограничение на въезд для грузового транспорта

Posted 10 января 2021, 10:10
Published 10 января 2021, 10:10
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Чтобы обеспечить безопасность на дорогах при текущем ухудшении погоды и сильного снегопада, 10 января в Уфе ограничен въезд грузового транспорта до 22 часов.
Ограничения действуют на следующих въездах:
Главное управление МЧС России по РБ рекомендует водителям быть внимательнее в условиях ограниченной видимости и гололеда, соблюдать скоростной режим, не забывать про ремни безопасности и правила безопасного обгона. Единый телефон для вызова экстренных служб — 112.