В Башкирии количество больных пневмонией идет на спад

Posted 10 января 2021, 12:18
Published 10 января 2021, 12:18
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
По данным ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано 181 случай внебольничной пневмонии. При этом выписано по выздоровлению — 177 человек.
Напомним, в декабре в Башкирии ежедневно фиксировали до 427 больных внебольничной пневмонией. К концу месяца — в начале января этот показатель пошел на спад.
По данным ведомства, за 9 месяцев 2020 года от пневмонии в Башкирии умерли 1,5 тыс. человек, в прошлом году показатель был ниже почти вдвое (860 смертей).
Напомним, ранее Mkset опубликовала материал, в котором предоставляются данные с 1 января по 30 апреля 2020 года. По статистике, число умерших от пневмонии составило 311 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 28 человек. Кроме того, удалось выявить 8120 случаев заболевания пневмонией, что на 2695 меньше, чем в январе–апреле 2019 года. Больше данные по смертности от пневмонии не публиковались.