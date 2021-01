В Башкирии стало уменьшаться число новых случаев внебольничной пневмонии

Сводки минздрава Башкирии о ситуации с внебольничной пневмонией стали внушать больше оптимизма.

Сегодня, 8 января, минздрав Башкирии опубликовал свежие сведения о ситуации с распространением в Башкирии коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. По данным ведомства, за минувшие сутки было выявлено 207 новых случаев заражения пневмококковой инфекцией, при этом подчеркивается, что они носят внебольничный характер. Накануне эта цифра составила 238. Отметим, что за пару недель этот показатель существенно снизился. До нового года он достигал почти 400 случаев за сутки. При этом выписаны в связи с излечением от внебольничной пневмонии за сутки были 182 человека. Напомним, за те же вчерашние сутки в Башкирии было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны 16 человек, одолевших этот недуг. Стало известно о двух новых случаях смерти пациентов с коронавирусом. Данные о смертности среди пациентов с пневмонией минздрав не сообщает.

