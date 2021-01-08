В Башкирии стало уменьшаться число новых случаев внебольничной пневмонии

Напомним, за те же вчерашние сутки в Башкирии было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны 16 человек, одолевших этот недуг. Стало известно о двух новых случаях смерти пациентов с коронавирусом. Данные о смертности среди пациентов с пневмонией минздрав не сообщает.