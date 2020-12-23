«Чем раньше, тем лучше»: как восстановиться после коронавируса и пневмонии в Башкирии

— Очень часто выявляем со стороны сердечно-сосудистой системы перикардит и миокардит которые требуют соответствующего лечения, — рассказывают медики. — У многих пациентов имеются изменения со стороны нервной системы, которое так же требует корректировки и довольно длительного лечения. Дисбактериоз и перегрузка печени, вызванные большим количеством медикаментов и вирусной интоксикацией, уже всеми воспринимается как само собой полагающее явление. К счастью, эти нарушения при лечении, очень быстро приходят в норму.