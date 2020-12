«Чем раньше, тем лучше»: как восстановиться после коронавируса и пневмонии в Башкирии

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Башкирии приближается к 17 тысячам, а выздоровело за весь период 13,5 тысяч жителей республики. За последних можно порадоваться, но многим из выздоровевших ещё предстоит пройти курс реабилитации. Как — рассказали медики санатория «Зелёная роща» в Уфе.

Специалисты уфимского санатория — одни из первых, кто начал заниматься восстановлением пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонии. По их словам, реабилитация необходима всем, кто перенёс болезнь и в тяжёлой форме, и в лёгкой. Для предотвращения осложнений лучше начать курс сразу же после окончания срока самоизоляции. — Чем раньше начато лечение, тем лучше результат, подчёркивают медики. В «Зелёной роще» реабилитации делится на этапы. Сначала надо пройти консультацию врача-пульмонолога. — Мы проводим внимательный и тщательный осмотр пациента без ограничения во времени, с изучением всех анализов, обследований и выписок. Проводим функциональные пробы с измерением сатурации, подробно анализируем состояния здоровья и при необходимости проводим все виды анализов, а также УЗИ, ЭКГ, эхокардиографию и холтеровское мониторирование. Photo: Зелёная роща Важный этап реабилитации — борьба с фиброзом лёгких. Как объясняют медики, при его образовании сначала появляется эластичная ткань, но чем больше пройдёт времени, тем грубее она станет, а устранить её будет тяжелее. — Чем раньше начато лечение, тем лучше результат, — отмечают специалисты «Зелёной рощи». — Вначале [ткань] может рассосаться полностью, и тогда фиброза не будет. В санатории имеется широкий спектр медицинский услуг: гальваногрязь, СМТ-форез грязи, ультрафонофорез грязи. «В обычных поликлиниках, скорее всего, пациенту тоже предложат физиопроцедуры, но без грязи. Но когда она проводится с грязями, получается две процедуры в одном, и их эффект суммируется». Photo: Зелёная роща Кроме того, в «Зелёной роще» проводят магнитотерапию, которая улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию, оказывает противовоспалительное и рассасывающее действие, а также электрофорез лекарственных веществ — лидаз и лонгидаз. Для улучшение дренажа легких и очищения бронхолегочной системы в «Зелёной рощи» используют три направления: 1 Ингаляция минеральной воды из собственного источника «Хызыр», которая способствует очищению, обогащает бронхи и лёгкие микроэлементами, что способствует скорейшему восстановлению легочной ткани. — Для больных с поражениями легких разработаны три программы ингаляционной терапии, которые включает и медикаменты и травы, — говорят специалисты санатория. — Программа подбирается индивидуально врачом пульмонологом после осмотра пациента. Photo: Зелёная роща 2 Массаж грудной клетки 3 Соляная шахта. Она только начала работать. — Когда посещаете соляную шахту, всегда спрашиваете, когда её сделали, — поясняют эксперты. — Каждая соляная шахта должна обновляться максимум каждые пять лет. Photo: Зелёная роща Также в «Зелёной роще» имеется всё необходимое для стимуляции иммунитета: в частности, внутривенное и надвенное облучение крови, ультрафиолетовое облучение крови, внутривенная озонотерапия и Магнитотурботрон–АЛМА. Последний улучшает кровообращение и микроциркуляцию во всех органах и тканях организма. Кроме того, санаторий предлагает сероводородные ванны из природного источника. — Сера, всасываясь в кровь, принимает участие в работе митохондриев и является необходимым элементом для образования энергии в клетках, — объясняют медики. Photo: Зелёная роща Также они рекомендуют капельницу. При этом отмечают, что процедура гальванизации увеличит накопление вводимого лекарства, чем усилит эффект. Такая методика, по словам специалистов, способствует более быстрому рассасыванию фиброза в легких. При лечении важно насытить ткани лёгких кислородом: для этого в санатории используются барокамеры, сухие углекислые ванны и кислородные коктейли. Photo: Зелёная роща — Мы проводили измерения до и после процедуры у больных перенесших короновирус. У 70% пациентов сразу после процедуры увеличивается сатурация, — рассказали специалисты ««Зелёной рощи. Они добавляют, что при коронавирусе, кроме лёгких, могут быть поражены и другие органы. — Очень часто выявляем со стороны сердечно-сосудистой системы перикардит и миокардит которые требуют соответствующего лечения, — рассказывают медики. — У многих пациентов имеются изменения со стороны нервной системы, которое так же требует корректировки и довольно длительного лечения. Дисбактериоз и перегрузка печени, вызванные большим количеством медикаментов и вирусной интоксикацией, уже всеми воспринимается как само собой полагающее явление. К счастью, эти нарушения при лечении, очень быстро приходят в норму. Специалисты советуют дыхательную гимнастику, терренкур и ЛФК. В «Зелёной роще» их проводят вместе с комплексом лечения. Photo: Зелёная роща Напомним, санаторий «Зелёная Роща» в Уфе действует с 1966 года. Ранее он был дачным посёлком и зоной отдыха, а после началось строительство лечебных корпусов. Сейчас «Роща» — это многопрофильная здравница с лечебной и диагностической базой с уникальными природными источники маломинерализованной сульфатно-кальциевой воды и сероводорода, оказывающим помощь по 30 специальностям. Он располагается на 27 гектарах и способен разместить 700 человек. Здесь также действует Центр красоты и здоровья, танцевальный зал, прокат велосипедов, терренкур, волейбол, а в зимнее время — каток, лыжня и тюбинг. Photo: Зелёная роща Лечение в «Зелёной роще» можно получить как по путевке, так и амбулаторно, без проживания. Для амбулаторного лечения можно прийти без предварительной записи с 9.00 до 20.00 часов по адресу Уфа, Менделеева 136\5, южные ворота санатория или по телефону 8 (347) 225-22-70. Бронирование путевок проводится по телефонам 8-800-200-21-90 и 8 (347) 225-25-30. Также можно ознакомиться с рекомендациями специалистов санатория «Зелёная роща» и отзывами посетителей в группе социальной сети «ВКонтакте».

