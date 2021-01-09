В Башкирии количество заболевших пневмонией не претерпело кардинальных изменений

При этом известно, что в течение вчерашнего дня в Башкирии было выявлено 164 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных этим вирусом за все время пандемии в Башкирии составило 20 571 человек. выписаны с больничных в связи с выздоровлением от ковида 55 человек.