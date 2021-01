В Башкирии количество заболевших пневмонией не претерпело кардинальных изменений

Сегодня, 9 января, минздрав Башкирии дал обновленные данные о состоянии пациентов, у которых подтверждена внебольничная пневмония.

По данным ведомства, за сутки был выявлен еще 201 такой пациент, и в этом случае, как и с коронавирусом, наметилась тенденция к снижению заболеваемости. Темпы роста числа новых зараженных существенно замедлились. Выписано с больничных по случаю выздоровления от внебольничной пневмонии за минувшие сутки было 210 человек. О случаях смерти от пневмонии минздрав по-прежнему не сообщает. При этом известно, что в течение вчерашнего дня в Башкирии было выявлено 164 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных этим вирусом за все время пандемии в Башкирии составило 20 571 человек. выписаны с больничных в связи с выздоровлением от ковида 55 человек. Сообщений о смертельных случаях, связанных с коронавирусом, за минувшие сутки в Башкирии не поступало.

