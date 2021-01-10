Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

Posted 10 января 2021, 11:31
Published 10 января 2021, 11:31
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
По данным Министерства здравоохранения республики, в настоящее время в стационарах республики лечится 671 человек, из них в тяжелом состоянии — 45, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов. На амбулаторном лечении числятся 4430 человек.
Напомним, за сутки в Башкирии выявлено еще 165 случаев коронавирусной инфекции, таким образом общее число заболевших в регионе составило 20736 человек. При этом выздоровело за минувшие сутки 74 человека, всего за время пандемии выздоровело 15480 человек. Умер один пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Всего в республике проведено 2 млн исследований, за сутки обследовано 9 683 чел.
По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за сутки выявлен 22851 новый случай заражения, 24080 человек выздоровело, 456 умерло.