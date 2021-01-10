Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

Напомним, за сутки в Башкирии выявлено еще 165 случаев коронавирусной инфекции, таким образом общее число заболевших в регионе составило 20736 человек. При этом выздоровело за минувшие сутки 74 человека, всего за время пандемии выздоровело 15480 человек. Умер один пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19.