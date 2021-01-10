mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2021, 11:31

Published 10 января 2021, 11:31

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

10 января 2021, 11:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Темпы заболеваемости в регионе не показывают динамики уже три недели.

По данным Министерства здравоохранения республики, в настоящее время в стационарах республики лечится 671 человек, из них в тяжелом состоянии — 45, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов. На амбулаторном лечении числятся 4430 человек.

Напомним, за сутки в Башкирии выявлено еще 165 случаев коронавирусной инфекции, таким образом общее число заболевших в регионе составило 20736 человек. При этом выздоровело за минувшие сутки 74 человека, всего за время пандемии выздоровело 15480 человек. Умер один пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Всего в республике проведено 2 млн исследований, за сутки обследовано 9 683 чел.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за сутки выявлен 22851 новый случай заражения, 24080 человек выздоровело, 456 умерло.

Материалы по теме
В Башкирии рост числа зараженных коронавирусом пока остался на том же уровнеЕще 165 больных и одна смерть: в Башкирии опубликовали новые данные по коронавирусуЛенара Иванова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в интернатах Башкирии
#Андрей Королев#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика