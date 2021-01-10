Еще 165 больных и одна смерть: в Башкирии опубликовали новые данные по коронавирусу

За сутки выявлено еще 165 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в республике составляет 20736 человек.
При этом выздоровело за минувшие сутки 74 человека, всего за время пандемии выздоровело 15480 человек.
Также сообщается о том, что еще один житель республики скончался от COVID-19. Общее количество летальных случаев от опаснйо инфекции в регионе увеличилось до 155.
Отметим, что темпы заболеваемости в регионе не увеличиваются уже три недели: с 21 декабря и до настоящего момента Минздрав республики сообщает о приросте заболевших по 160-170 человек в сутки. Эксперты полагают, что таким образом регион выходит на плато. Тем не менее весной в стране ожидается третья волна коронавируса.