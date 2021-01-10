Ленара Иванова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в интернатах Башкирии

— Вы же понимаете, что дома престарелых не находятся на необитаемых островах. Они расположены в мире, где свирепствует эпидемия. Поэтому давайте будем реалистами. Болеют ковидом и в интернатах, болеют и пациенты, и персонал. Но ситуация с заболеваемостью в интернатах Башкортостана выгодно отличается от средней по стране. Однако она не может быть нулевой по определению. Даже в законопослушной Германии (прочитала сегодня статью в DW) ситуация сложная.