В Башкирии рост числа зараженных коронавирусом пока остался на том же уровне

В Башкирии рост числа зараженных коронавирусом пока остался на том же уровне

Вчера, 14:51ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pravitelstvorb.ru
Темпы роста новых случаев заражения коронавирусом в Башкирии уже продолжительное время не меняются.

Сегодня, 9 января, минздрав Башкирии сообщил свежие данные о ситуации с распространением коронавируса в республике.

По данным за минувшие сутки, число новых случаев инфицирования коронавирусом составило 164. Общее число инфицированных ковидом за все время пандемии в Башкирии достигло 20 571 человек.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 759 (11,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением по стране выписано 23 680 человек. В Башкирии этот показатель составил за сутки 55 человек.

О смертельных случаях в Башкирии, связанных с ковидом, не сообщается. По стране за сутки стало известно о 470 случаях смерти пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Эксперты отмечают, что наметились явные признаки плато – число новых случаев заражения продолжительное время остается примерно на одном и том же уровне и перестало расти. Это объясняется пониженной активностью вируса в морозную погоду. Третья волна ковида ожидается с приходом весны.

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