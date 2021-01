В Башкирии рост числа зараженных коронавирусом пока остался на том же уровне

Темпы роста новых случаев заражения коронавирусом в Башкирии уже продолжительное время не меняются.

Сегодня, 9 января, минздрав Башкирии сообщил свежие данные о ситуации с распространением коронавируса в республике. По данным за минувшие сутки, число новых случаев инфицирования коронавирусом составило 164. Общее число инфицированных ковидом за все время пандемии в Башкирии достигло 20 571 человек. По данным портала Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 759 (11,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением по стране выписано 23 680 человек. В Башкирии этот показатель составил за сутки 55 человек. О смертельных случаях в Башкирии, связанных с ковидом, не сообщается. По стране за сутки стало известно о 470 случаях смерти пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Эксперты отмечают, что наметились явные признаки плато – число новых случаев заражения продолжительное время остается примерно на одном и том же уровне и перестало расти. Это объясняется пониженной активностью вируса в морозную погоду. Третья волна ковида ожидается с приходом весны.

