В Башкирии рост числа зараженных коронавирусом пока остался на том же уровне

Эксперты отмечают, что наметились явные признаки плато – число новых случаев заражения продолжительное время остается примерно на одном и том же уровне и перестало расти. Это объясняется пониженной активностью вируса в морозную погоду. Третья волна ковида ожидается с приходом весны.