Пенсионный фонд России рассказал о выплатах на детей в канун Нового года

Posted 15 декабря 2020, 11:44
Published 15 декабря 2020, 11:44
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
В ноябре–декабре был выдвинут ряд предложений о финансовой поддержке россиян в канун Нового года. Предполагается, что об этом официально заявит президент на ежегодной конференции 17 декабря. Об этом сообщает Сиб.фм.
Напомним, ранее родителям детей до 8 лет, которые оформляли единоразовые выплаты весной и летом 2020 года, в личные кабинеты на портале Госуслуг пришли уведомления о новой выплате в декабре. Позднее СМИ назвали эту информацию последствием взлома сайта, а информацию — неподтвержденной.
В техподдержке портала сообщили, что сейчас на портале нет никакой информации о подобных выплатах в указанные сроки.
В ПФР на данный момент также нет никаких сведений о подобных выплатах.