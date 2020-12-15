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Posted 15 декабря 2020, 11:44

Published 15 декабря 2020, 11:44

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Пенсионный фонд России рассказал о выплатах на детей в канун Нового года

Пенсионный фонд России рассказал о выплатах на детей в канун Нового года

15 декабря 2020, 11:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Несколько дней назад на портале госуслуг некоторым родителям пришло уведомление о новой выплате в декабре.

В ноябре–декабре был выдвинут ряд предложений о финансовой поддержке россиян в канун Нового года. Предполагается, что об этом официально заявит президент на ежегодной конференции 17 декабря. Об этом сообщает Сиб.фм.

Напомним, ранее родителям детей до 8 лет, которые оформляли единоразовые выплаты весной и летом 2020 года, в личные кабинеты на портале Госуслуг пришли уведомления о новой выплате в декабре. Позднее СМИ назвали эту информацию последствием взлома сайта, а информацию — неподтвержденной.

В техподдержке портала сообщили, что сейчас на портале нет никакой информации о подобных выплатах в указанные сроки.

В ПФР на данный момент также нет никаких сведений о подобных выплатах.

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