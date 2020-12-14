В России законопроект о выплатах опекунам престарелых посчитали несправедливым

Кроме того, по данным Счетной палаты, законодатель не определил источники и порядок исполнения расходных обязательств на выплату компенсаций опекунам. Однако в финансово-экономическом обосновании указано, что для реализации законопроекта потребуются допсредства федерального бюджета, но каких-либо расчетов и данных, позволяющих оценить объемы расходов, в материалах к законопроекту не было представлено.