В России законопроект о выплатах опекунам престарелых посчитали несправедливым

В Счетной палате отметили, что точечное определение размера выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами ведет к социальной дискриминации.

Законопроект предлагает установить неработающим трудоспособным лицам, которые являются опекунами и ухаживают за престарелыми, которые нуждаются в постоянном уходе (либо достигли 80 лет), ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. руб. с последующей ежегодной индексацией. Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость его принятия обусловлена низким размером ежемесячной компенсационной выплаты, размер которой не менялся с 2008 года и составляет 1,2 тыс. рублей. Счетная палата РФ посчитала законопроект социально несправедливым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты. При этом указ президента «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» устанавливает выплаты всем трудоспособным лицам, осуществляющим уход за указанной категорией граждан, вне зависимости от наличия у них статуса опекуна. Кроме того, по данным Счетной палаты, законодатель не определил источники и порядок исполнения расходных обязательств на выплату компенсаций опекунам. Однако в финансово-экономическом обосновании указано, что для реализации законопроекта потребуются допсредства федерального бюджета, но каких-либо расчетов и данных, позволяющих оценить объемы расходов, в материалах к законопроекту не было представлено.

