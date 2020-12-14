В России законопроект о выплатах опекунам престарелых посчитали несправедливым

В России законопроект о выплатах опекунам престарелых посчитали несправедливым

Вчера, 18:40ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Счетной палате отметили, что точечное определение размера выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами ведет к социальной дискриминации.

Законопроект предлагает установить неработающим трудоспособным лицам, которые являются опекунами и ухаживают за престарелыми, которые нуждаются в постоянном уходе (либо достигли 80 лет), ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. руб. с последующей ежегодной индексацией. Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость его принятия обусловлена низким размером ежемесячной компенсационной выплаты, размер которой не менялся с 2008 года и составляет 1,2 тыс. рублей.

Счетная палата РФ посчитала законопроект социально несправедливым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты.

При этом указ президента «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» устанавливает выплаты всем трудоспособным лицам, осуществляющим уход за указанной категорией граждан, вне зависимости от наличия у них статуса опекуна.

Кроме того, по данным Счетной палаты, законодатель не определил источники и порядок исполнения расходных обязательств на выплату компенсаций опекунам. Однако в финансово-экономическом обосновании указано, что для реализации законопроекта потребуются допсредства федерального бюджета, но каких-либо расчетов и данных, позволяющих оценить объемы расходов, в материалах к законопроекту не было представлено.

Related news:
выплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы