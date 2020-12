В России призвали сохранить социальные выплаты для самозанятых

Счетная палата РФ предложила ввести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых.

Многие граждане РФ, став самозанятыми, лишились надбавок и пособий. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей Марину Блудян. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Счетная палата Росссии предложила ввести новые стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются налоговым режимом для самозанятых. В частности, доход самозанятых граждан ограничен 2,4 млн руб. в год, но, по словам омбудсмена, внутри этой категории люди зарабатывают по-разному: — Есть те, кто получает за свои услуги более 100 тыс. рублей в месяц, и им заплатить 4−6 процентов, скорее всего, по силам. А есть граждане, чей ежемесячный доход не превышает 10 тыс. рублей, и такой налог для них это существенно. Как подчеркнула Марина Блудян, если стремиться к тому, чтобы к 2024 году в России было 2,4 млн самозанятых, нужно решить много вопросов. Нужно понимать, что самозанятые граждане — в большинстве своем не крупные предприниматели, около трети — это пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья, получающие пособия. — Становясь самозанятыми, эти люди лишаются надбавок и пособий. Пенсионеры столкнулись с тем, что их заработки как самозанятых сравнимы с надбавками, которые они потеряли и теперь хотят отменить, этот статус. Было бы логично со стороны государства сохранить все социальные выплаты тем, чьи заработки как самозанятых не превышают двух МРОТ.

