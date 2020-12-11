В России призвали сохранить социальные выплаты для самозанятых

— Становясь самозанятыми, эти люди лишаются надбавок и пособий. Пенсионеры столкнулись с тем, что их заработки как самозанятых сравнимы с надбавками, которые они потеряли и теперь хотят отменить, этот статус. Было бы логично со стороны государства сохранить все социальные выплаты тем, чьи заработки как самозанятых не превышают двух МРОТ.