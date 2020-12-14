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В Башкирию за 11 месяцев от Кремля поступило около 100 млрд рублей поддержки

14 декабря 2020, 08:30
Фото: pixabay.com
Сегодня, 14 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр финансов Лира Игтисамова сообщила о количестве финансовых средств, которые поступили в республику из федерального бюджета.

По словам министра, за 11 месяцев 2020 года из казны страны в Башкирию поступило около 80 миллиардов рублей, однако финансовая помощь все еще продолжает поступать.

— За год объём федеральной поддержки ожидается в сумме почти 100 миллиардов рублей, – рассказала Лира Игтисамова.

В правительстве отметили, что деньги были потрачены на обеспечение сферы здравоохранения. В том числе на содержание и увеличение коечного фонда, строительства госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом, закупку лекарств и выплаты медикам.

Напомним, ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что с учетом всех затрат в 2020 году почти 20 миллиардов дополнительных средств было потрачено на сферу здравоохранения.

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