В украинской раде заявили, что у государства закончились деньги - в бюджете недостает порядка сорока миллиардов гривен, что составляет почти полтора миллиарда долларов.

Газета “Известия” сообщает, что недостаток средств в бюджете планировали возместить за счет Всемирного банка и Евросоюза, но из-за принятого решения по антикоррупционной системе и независимости Национального банка денег стране не дадут. Отмечается, что Украина пока еще способна выплачивать пенсии, заработные платы и внешний долг, но на строительство, ремонт социальных объектов, а также другие расходы финансов нет.

