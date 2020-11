Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести бесплатное высшее образование для граждан, которые уже получили одно или несколько в/о на коммерческой основе.

Как сообщает RT, обращение уже отправлено главе Министерства образования и науки Валерию Фалькову. Федоров отметил в своем обращении, что сейчас каждый гражданин РФ имеет данное Конституцией страны право на бесплатное высшее образование, только если оно получается впервые. Если же первое в/о было получено на коммерческой основе, возможность поступить в университет на бюджет при получении второго и последующих в/о утрачивается.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter