В Хабаровском крае утвердили социальный блок бюджета на 2021 год

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края одобрили социально ориентированный бюджет на 2021 год. Расходы на социальную защиту, медицину, образование и спорт составляют почти 80 млрд рублей (65%). На утверждении бюджета впервые присутствовал глава региона Михаил Дегтярев.

Как сообщает hab.mk.ru, доходная часть хабаровского бюджета состоит из 82 млрд рублей собственных доходов и 33 млрд федеральных субсидий, а расходная часть превысит 122 млрд рублей. Таким образом бюджет принят с дефицитом более 7 млрд рублей. По словам Михаила Дегтярева, очень важно, что на социальный блок бюджета обращено основное внимание. 12 млрд рублей власти направят на реализацию национальных проектов, в том числе на улучшение демографии, жилищных условий, медицину и безопасность дорог. Относительно предыдущего бюджета доходы нового выросли на 3,6%. Впервые за восемь лет планируется проиндексировать социальные выплаты для 400 тысяч человек. На поднятие зарплат учителям, воспитателям и медикам заложены 1,3 млрд рублей. Финансирование проектов территориального общественного самоуправления составит 100 млн рублей, то есть на 29 млн рублей больше прошлогоднего показателя. Еще 100 млн рублей заложены на ремонт дворовых территорий. «Несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией, на выпадающие доходы, мы все же наметили точки роста. Будем вкладывать денежные средства в инвестпроекты», — подчеркнул на заседании Дегтярев. Глава региона имел в виду строительство детских садов в Циммермановке Ульчского района, в поселке Литовко Амурского района и селе им. Полины Осипенко. Также идет переоборудование и ремонт пищеблоков в 59 школах региона. Средства в размере 55 млн рублей уже выделили. Врио губернатора заявил, что намерен продолжать привлекать дополнительные федеральные средства и включать краевые объекты в федеральную программу. Такая работа уже дала свои результаты, в частности субсидии выросли на 12% по сравнению с прошлым годом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter