В Хабаровском крае утвердили социальный блок бюджета на 2021 год

Относительно предыдущего бюджета доходы нового выросли на 3,6%. Впервые за восемь лет планируется проиндексировать социальные выплаты для 400 тысяч человек. На поднятие зарплат учителям, воспитателям и медикам заложены 1,3 млрд рублей. Финансирование проектов территориального общественного самоуправления составит 100 млн рублей, то есть на 29 млн рублей больше прошлогоднего показателя. Еще 100 млн рублей заложены на ремонт дворовых территорий.