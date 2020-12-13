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Пневмококковая инфекция выявлена еще у 391 жителя Башкирии

13 декабря 2020, 10:49
Фото: Mkset.ru
В Башкирии вновь выросло количество заболевших внебольничной пневмонией.

Сегодня, 13 декабря, стали известны свежие данные о ситуации с распространением вирусной пневмонии в Башкирии. Их опубликовал минздрав республики.

По последним данным, за минувшие сутки в республике был выявлен 391 пациент с внебольничной пневмонией. При этом из стационаров выписали 383 пациентов, победивших этот недуг.

Ситуация с коронавирусом также продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки был выявлен 151 новый вирусоноситель. Выписаны 24 пациента. Начиная с марта, от ковида скончались 103 жителя Башкирии.

Данные о смертельных случаях, связанных с вирусной пневмонией, минздрав Башкирии не публикует.

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