Пневмококковая инфекция выявлена еще у 391 жителя Башкирии

Сегодня, 13 декабря, стали известны свежие данные о ситуации с распространением вирусной пневмонии в Башкирии. Их опубликовал минздрав республики.
По последним данным, за минувшие сутки в республике был выявлен 391 пациент с внебольничной пневмонией. При этом из стационаров выписали 383 пациентов, победивших этот недуг.
Ситуация с коронавирусом также продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки был выявлен 151 новый вирусоноситель. Выписаны 24 пациента. Начиная с марта, от ковида скончались 103 жителя Башкирии.
Данные о смертельных случаях, связанных с вирусной пневмонией, минздрав Башкирии не публикует.