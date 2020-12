Оперштаб Башкирии опубликовал статистику по заболевшим коронавирусом.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 153 человек. С начала пандемии диагноз подтвердился у 16012 жителей республики. За минувшие сутки вылечились 107 пациентов, общее число выздоровевших — 13018. Оперштаб также сообщил, что на сегодняшний день скончались три человека. С начала пандемии подтверждено уже 100 летальных исходов.

