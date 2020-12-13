Глава Башкирии поблагодарил подчиненных за борьбу с коронавирусом

Глава Башкирии поблагодарил подчиненных за борьбу с коронавирусом

Вчера, 09:58ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: pravitelstvorb.ru
Радий Хабиров отметил, что ситуацию в здравоохранении Башкирии удалось стабилизировать.

Накануне, 12 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров, выступая перед руководителями муниципалитетов на совещании, поблагодарил их за самоотверженный труд в столь сложных условиях.

Он отметил, что ситуацию в здравоохранении, осложнившуюся в связи с пандемией коронавируса, удалось выровнять. Это выражается, в том числе, в уменьшении числа заболевших среди жителей в возрасте старше 65 лет.

Радий Хабиров напомнил об открытии нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. Он считает, что это событие позволит районным больницам наладить нормальную работу.

Однако все эти новости, по его словам, не освобождают от необходимости соблюдать базовые санитарные условия – масочный режим, социальную дистанцию и тщательную дезинфекцию.

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