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В Башкирии водитель отечественного авто сбил 12-летнюю девочку

12 декабря 2020, 08:43
Фото: Динар Гильмутдинов / facebook
ДТП случилось вчера в селе Староисаево Нуримановского района Башкирии. Под колёса ВАз-2111 попала шестиклассница.

Инцидент произошел на улице Центральная. 49-летний местный житель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель рассказал, что она внезапно вышла на проезжую часть из-за остановившегося школьного автобуса. Девочка доставлен в больницу с серьезными травмами. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

Напомним, 5 декабря в уфимском Инорсе произошла смертельная авария. Под колеса автомобиля Hyundai Elantra попали два пожилых пешехода. Женщина скончалась на месте ДТП, а мужчина был госпитализирован.

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#Новости#Башкирия#Авария#ДТП#Анна Кононова#Происшествия
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