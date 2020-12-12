В Башкирии водитель отечественного авто сбил 12-летнюю девочку

Инцидент произошел на улице Центральная. 49-летний местный житель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель рассказал, что она внезапно вышла на проезжую часть из-за остановившегося школьного автобуса. Девочка доставлен в больницу с серьезными травмами. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.