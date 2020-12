В Уфе автомобилист сбил двух пешеходов, женщина в итоге погибла

Смертельная авария произошла в уфимском микрорайоне Инорс.

Сегодня, 5 декабря, произошло серьезное ДТП на улице Сельской Богородской в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД МВД по РБ. По данным ведомства, под колеса автомобиля Hyundai Elantra, который двигался из Инорса в Сипайлово, попали два пожилых пешехода в возрасте около 60 лет. Раненая женщина погибла на месте, а ее спутник госпитализирован с тяжелыми травмами. Главной причиной данного автопроисшествия, по версии ГИБДД, является отсутствие тротуара на данном участке дороги.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter