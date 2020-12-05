В Уфе автомобилист сбил двух пешеходов, женщина в итоге погибла

В Уфе автомобилист сбил двух пешеходов, женщина в итоге погибла

Вчера, 17:38ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: ГИБДД по РБ
Смертельная авария произошла в уфимском микрорайоне Инорс.

Сегодня, 5 декабря, произошло серьезное ДТП на улице Сельской Богородской в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, под колеса автомобиля Hyundai Elantra, который двигался из Инорса в Сипайлово, попали два пожилых пешехода в возрасте около 60 лет.

Раненая женщина погибла на месте, а ее спутник госпитализирован с тяжелыми травмами.

Главной причиной данного автопроисшествия, по версии ГИБДД, является отсутствие тротуара на данном участке дороги.

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