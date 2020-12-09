В Башкирии пассажирский автобус насмерть сбил 72-летнюю бабушку

В Башкирии пассажирский автобус насмерть сбил 72-летнюю бабушку

Вчера, 10:59ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Вчера, 8 декабря, в Нефтекамске произошла авария с летальным исходом. Под колёса пассажирского автобуса попала 72-летняя женщина.

ДТП случилось после полудня на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Юбилейного. В тот момент за рулём пассажирского автобуса № 7 по маршруту «ГКБ — мкр.Ротково» находился 46-летний местный житель. Предположительно, водитель повернул на нерегулируемом перекрёстке и сбил женщину. К сожалению, спасти её не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку случившегося.

Напомним, 5 декабря в Уфе было зарегистрирована серьезная авария, которая произошла на улице Сельской Богородской. Известно, что автомобиль Hyundai Elantra совершил наезд на двух пожилых пешеходов. В результате этого погибла женщина, а её спутник получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Related news:
ДТПаварияБашкирияНефтекамск
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы