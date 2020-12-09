В Башкирии пассажирский автобус насмерть сбил 72-летнюю бабушку

Напомним, 5 декабря в Уфе было зарегистрирована серьезная авария, которая произошла на улице Сельской Богородской. Известно, что автомобиль Hyundai Elantra совершил наезд на двух пожилых пешеходов. В результате этого погибла женщина, а её спутник получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.