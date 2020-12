В Башкирии пассажирский автобус насмерть сбил 72-летнюю бабушку

Вчера, 8 декабря, в Нефтекамске произошла авария с летальным исходом. Под колёса пассажирского автобуса попала 72-летняя женщина.

ДТП случилось после полудня на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Юбилейного. В тот момент за рулём пассажирского автобуса № 7 по маршруту «ГКБ — мкр.Ротково» находился 46-летний местный житель. Предположительно, водитель повернул на нерегулируемом перекрёстке и сбил женщину. К сожалению, спасти её не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку случившегося. Напомним, 5 декабря в Уфе было зарегистрирована серьезная авария, которая произошла на улице Сельской Богородской. Известно, что автомобиль Hyundai Elantra совершил наезд на двух пожилых пешеходов. В результате этого погибла женщина, а её спутник получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

