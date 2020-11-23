СУ-10 отремонтирует лицей № 21 в Уфе за 336,64 млн рублей

Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 361,98 млн руб. с дисконтом 7%, за 336,64 млн руб. Вторым участником закупки было уфимское ООО «Строительное управление № 1» (принадлежит Наилю Хайрееву), предложившее исполнить контракт за 330 млн руб. (дисконт 8,8%).
Победитель конкурса получил за квалификацию 40 баллов и в итоге — 91,61 балла, а второй участник — соответственно 25,24 и 77,89 балла. В конкурсе участвовали также ООО «Билд» (предложение которого составило 361,98 млн руб.), ООО «Дортрансстрой» (321,8 млн руб.), ООО «А-Строй» (289,58 млн руб.) и ООО «Трест 7» (343,89 млн руб.). Заявка еще одного участника — ООО «СоюзСтройРесурс» — была отклонена комиссией из-за того, что предложение участника закупки о цене контракта превышает предельный размер обязательств, указанный в выписке.
Работы на объекте должны быть завершены до 31 августа 2021 года. Контракт предусматривает строительство четырехэтажного здания и благоустройство территории. Строительство основных объектов оценивается в 247,72 млн руб. Площадь застройки — 2,67 тыс. кв. м.
Лицей № 21 — одна из старейших школ Уфы, основана в 1921 году. В 1999 году получила статус лицея. В 2017 году вошла в топ-100 лучших школ России по профильным предметам.
По данным «Коммерсанта», ООО «Фирма СУ-10» зарегистрировано в Уфе в феврале 2005 года. Владельцами являются Лилия и Тагир Мансуровы и Рустэм Губайдуллин. В 2019 году выручка компании составила 3,41 млрд руб., чистая прибыль — 48,53 млн руб. В 2019 году