В СУ-10 прокомментировали митинг в защиту уфимского лимонария

Заместитель гендиректора ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов заявил, что на лимонарий строители не покушаются.

Как известно, 21 октября партия «Зеленых» планирует провести митинг «Бунт лимонов», основной тезис которого – застройщик ставит под угрозу существование самого лимонария.

В начале 2017 года общественность города была взбудоражена ситуацией вокруг уфимского лимонария, якобы компания-застройщик имеет планы по застройке территории лимонария. В ходе общественных разбирательств было установлено, что речь идет не о территории самого лимонария, а о прилегающем участке к нему. После проведения совещания с участием главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина, главы администрации Уфы Ирека Ялалова, министра лесного хозяйства и представителей застройщика, было принято решение установить принадлежность этого участка в судебном порядке. На сегодняшний день в рамках судебного процесса проводится экспертиза.

- В планах Группы компаний СУ-10 нет строительства на территории лимонария, - сообщил Медиакорсети заместитель гендиректора ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов. - Мы осуществляем строительство на участках, которые принадлежат нам на праве собственности и ранее на этих участках были расположены производственные здания разорившегося ГУПа, не связанного с лимонарием. Земельный участок, на котором расположен лимонарий, юридически и физически обособлен. Никаких притязаний на данный участок с нашей стороны нет.

Сейчас в арбитражном суде рассматриваются два иска, поданных министерством лесного хозяйства к ГК СУ-10. Там идет спор о небольшом участке, который граничит с лимонарием.

Зеленым выделен участок, о котором идет спор.

- Этот участок обособлен от самого лимонария и фактически речь идет об установлении границ указанных участков. Проведение митинга в защиту лимонария – это либо организованная провокация, либо попытка давления на судебные органы и, возможно, дестабилизации ситуации в регионе в преддверии выборов Президента РФ и депутатов Госсобрания РБ, - считает Эдуард Камалетдинов. - Ведь как мы знаем из СМИ, лидер республиканского отделения этой партии не исключила возможности участия в президентской гонке.

Также господин Камалетдинов подчеркнул, что Россия - правовое государство и установить ошибочность принадлежности земли застройщику может только суд, а не отдельные личности. Представители СУ-10 неоднократно обращались к руководству лимонария с предложением безвозмездной помощи в части поддержания учреждения в надлежащем виде, поскольку комплекс зданий требует реконструкции.

- Застраивая близлежащую территорию, нам бы хотелось, чтобы наши покупатели видели из окон красивую «картинку», - пояснил Эдуард Камалетдинов. - Мы больше всех заинтересованы в бесперебойной работе самого Лимонария, так как наш жилой комплекс назван в честь этого уголка лета в сложном климате республики.