На федеральном уровне высоко оценили корпус онкодиспансера, построенный СУ-10 в Уфе

Позвольте от имени министра здравоохранения страны Михаила Мурашко высказать слова огромной благодарности за работу, проводимую в республике по лечению онкозаболеваний в этот непростой период. Большое спасибо за труд, который вы осуществляете изо дня в день, особенно в это непростое время. Это очень важно, ведь мы с вами прекрасно понимаем, что все пандемии уйдут, но сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, которые являются основной причиной смертности,— они останутся. Это прекрасное здание будет для вас вторым домом, сказал Олег Гриднев на церемонии открытия нового корпуса онкодиспансера в Уфе.