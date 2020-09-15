На федеральном уровне высоко оценили корпус онкодиспансера, построенный СУ-10 в Уфе

Федеральный чиновник считает, что усилия строителей в непростое время пандемии должны быть оценены по достоинству.
Позвольте от имени министра здравоохранения страны Михаила Мурашко высказать слова огромной благодарности за работу, проводимую в республике по лечению онкозаболеваний в этот непростой период. Большое спасибо за труд, который вы осуществляете изо дня в день, особенно в это непростое время. Это очень важно, ведь мы с вами прекрасно понимаем, что все пандемии уйдут, но сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, которые являются основной причиной смертности,— они останутся. Это прекрасное здание будет для вас вторым домом, сказал Олег Гриднев на церемонии открытия нового корпуса онкодиспансера в Уфе.
Новое здание онкоцентра — это девятиэтажный комплекс площадью более 20 тыс. кв. м, в котором разместится поликлиническое отделение и стационар. Планируется, что работать здесь будут более 250 высококвалифицированных специалистов, в том числе 68 врачей различных специальностей. Операционные и лаборатории оснащены самым современным оборудованием и средствами коммуникации, позволяющими оказывать онкобольным высокотехнологичную помощь и активно использовать возможности телемедицины.
Оснащение корпуса отличается и улучшенными бытовыми условиями для пациентов стационарного отделения. Для них предусмотрены двух- и трехместные палаты, в каждой из них установлен телевизор и холодильник. В каждой палате предусмотрены санузлы.
Очень отрадно, что открытие этого прекрасного корпуса онкоцентра совпало с нашим профессиональным праздником — Днем строителя. Основные строительные работы были завершены в начале года, но до сегодняшнего дня продолжались пуско-наладочные работы, монтаж профильного диагностического и лечебного оборудования. Сегодня этот центр, наверное, самый востребованный среди всех медицинских учреждений. Невозможно сравнивать условия, которые были у онкобольных прежде, и те, которые стали доступны сейчас: здесь все сделано очень удобно, все выполнено по современным стандартам. Предусмотрено очень много палат, установлены лифты и эскалаторы. Все сделано на самом современном уровне, рассказывает заместитель генерального директора ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов.
Новый корпус республиканского онкодиспансера — далеко не первый социальный объект, который строит группа компаний СУ-10. На сегодняшний день предприятие продолжает возведение нового корпуса Республиканского кардиологического центра на улице Степана Кувыкина и поликлиническое отделение Республиканской клинической больницы имени Куватова. Продолжаются работы по возведению второй очереди средней школы в уфимском микрорайоне Инорс. Ранее строители СУ-10 успешно сдали в эксплуатацию несколько школ в Уфе и Стерлитамаке, расширили хирургический корпус Благоварской районной больницы, построили поликлинику в селе Верхнеяркеево. В общей сложности благодаря специалистам СУ-10 в республике появилось более 20 новых школ, 20 детских садов, 13 культурных и медицинских учреждений, а также четыре бассейна. Общая площадь построенных объектов — более 1 млн кв. м.