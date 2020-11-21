Дефицит по-русски: почему в России не хватает лекарств, когда они так нужны

Речь даже не про «элитные» медикаменты, а про довольно банальные расходные лекарства, которые традиционно стоили относительно недорого и были предназначены для лечения простуды, гриппа и т.д. Дефицит лекарств в стране стал заметен в самом начале второй волны пандемии коронавирусе — одновременно с этим стоимость большинства медикаментов выросла на 20-40%. При этом заболеваемость covid-19 в России не снижается.