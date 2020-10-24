Эксперты: почему в российских аптеках кончаются лекарства

Эксперты отмечают, что подготовка к запуску началась еще год назад, было потрачено около 40 млн руб., но проблем и сбоев избежать все равно не удалось. В частности, система мониторинга не справляется с нагрузкой, а систематические сбои техники тормозят обработку документов. Все это ведет к сокращению продаж в каждой торговой точке и в сети в целом.