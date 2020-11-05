«С лекарствами ужасно»: чиновница из Башкирии рассказала, как переболела Covid-19

«С лекарствами ужасно»: чиновница из Башкирии рассказала, как переболела Covid-19

Вчера, 16:06ОбществоКарина МамаеваPhoto: vk.com
Чиновник из администрации города Стерлитамак Марина Матюхина рассказала своим подписчикам в социальных сетях о том, как она переболела коронавирусом.

По словам женщины, она также, как и многие жители республики столкнулась с нехваткой лекарств в аптеках и невозможностью связаться с врачом.

— С лекарствами ужасно, я искала в интернете и помогали друзья, объезжая все аптеки. Мне тоже врач не отвечал иногда по несколько дней. Поднимала и доставала всех своих знакомых медиков и пила горстями таблетки, — отметила Марина Матюхина.

Напомним, ранее министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова заявила, что заразилась коронавирусом. Об этом вице-премьер написала на странице в Facebook в соцсетях. По её словам, процесс заражения произошел во время объятий с коллегами. Чиновница призналась, что расслабляться было нельзя.

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