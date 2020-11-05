«С лекарствами ужасно»: чиновница из Башкирии рассказала, как переболела Covid-19

— С лекарствами ужасно, я искала в интернете и помогали друзья, объезжая все аптеки. Мне тоже врач не отвечал иногда по несколько дней. Поднимала и доставала всех своих знакомых медиков и пила горстями таблетки, — отметила Марина Матюхина.