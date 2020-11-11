В Башкирии пособия можно получить на почте по больничному листу

Posted 11 ноября 2020, 06:56
Published 11 ноября 2020, 06:56
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
Чтобы появилась возможность получить прямые выплаты в ближайшем почтовом отделении, нужно вместе с листком нетрудоспособности подать работодателю заявление на получение выплаты, указав свой почтовый адрес. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на Управление федеральной почтовой связи РБ.
Средства перечисляют в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и необходимых документов. Когда средства поступят в почтовое отделение, получателю будет доставлено извещение. Получить перевод без комиссии можно лично, предъявив паспорт, либо через законного представителя, который должен предоставить заверенную доверенность.
Напомним, в числе прямых выплат, которые можно получить на почте, — пособия, которые выплачиваются по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.