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Posted 11 ноября 2020, 06:56

Published 11 ноября 2020, 06:56

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

В Башкирии пособия можно получить на почте по больничному листу

В Башкирии пособия можно получить на почте по больничному листу

11 ноября 2020, 06:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Соцгарантии
В регионе можно получить прямые выплаты в ближайшем почтовом отделении. Для этого нужно подать работодателю заявление на получение пособия с указанием своего почтового адреса.

Чтобы появилась возможность получить прямые выплаты в ближайшем почтовом отделении, нужно вместе с листком нетрудоспособности подать работодателю заявление на получение выплаты, указав свой почтовый адрес. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на Управление федеральной почтовой связи РБ.

Средства перечисляют в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и необходимых документов. Когда средства поступят в почтовое отделение, получателю будет доставлено извещение. Получить перевод без комиссии можно лично, предъявив паспорт, либо через законного представителя, который должен предоставить заверенную доверенность.

Напомним, в числе прямых выплат, которые можно получить на почте, — пособия, которые выплачиваются по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

#Андрей Королев#Общество#Соцгарантии#Новости#Выплаты
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