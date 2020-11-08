Россия увеличит выбросы парниковых газов, несмотря на мнение экологов

Стоит отметить, что тенденции последних нескольких лет привели к появлению в России «экологических бомб замедленного действия». По мнению экспертов, экология сейчас стала мощным фактором для современной протестной активности населения. Политолог Екатерина Шульман подчеркивает, что экологически- и градозащитный протест в стране значительно вырос по сравнению с 2018 годом: в 2019 году они вышли на второе место после акций гражданского и политического протеста, обогнав протест трудовой, который ранее был самым популярным.