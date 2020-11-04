В России пенсионерам могут повысить выплаты за счет продаж алкоголя и табака

По словам финансового аналитика и экономиста Виктора Калугина, в России могут повысить пенсионные выплаты за счет повышения акцизов на сигареты и алкоголь, поскольку без этого у государственного бюджета просто не будет денег на индексацию пенсий. Об этом сообщает URA.RU.