mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября 2020, 13:25

Published 3 ноября 2020, 13:25

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В России планируют ввести компенсирующие выплаты за занятия спортом

В России планируют ввести компенсирующие выплаты за занятия спортом

3 ноября 2020, 13:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Госдуме рассмотрят законопроект о компенсации расходов на фитнес

По словам министра спорта Олега Матыцина, жители страны начнут активнее заниматься в спортзалах и фитнес-центрах после принятия нового закона о компенсации расходов на фитнес. Об этом сообщает «ФедералПресс».

— Перед нами стоит амбициозная цель — к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет — это шаг в правильном направлении,подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вычет по налогу планируется оставить в категории социальных выплат. Общая сумма расходов на них составляет 120 тыс. руб. Максимальная сумма вычета на спорт может быть 13%, поэтому компенсация россиянам за спорт будет не более 15,6 тыс. руб.

Материалы по теме
В России молодые семьи смогут получать госуслуги по выплатам за жилье онлайн
#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика