В России завершаются выплаты на детей, введенные во время пандемии

В России завершаются выплаты на детей, введенные во время пандемии

1 ноября , 18:01ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В настоящее время около 1,3 млн российских семей получают меры поддержки на первого и второго ребенка.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, около 1,3 млн российских семей получают меры поддержки на первого и второго ребенка, а меры поддержки охватили около 28 млн детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее выступление на форуме «Сообщество».

При этом заместитель министра подчеркнула, что выплаты на детей, которые были введены во время пандемии, завершаются.

Напомним, весной президент России Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Также для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.

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