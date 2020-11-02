Спортсменов Башкирии будут мотивировать на победу выплатами до 2 миллионов рублей

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, победителям олимпийских, паралимпийских и сурдолимпийских играх будет выплачено по два миллиона рублей. На полмиллиона меньше дадут за второе место, а за бронзу – один миллион рублей. Юношеские олимпийские игры оценены в 300 тысяч рублей за победу, 250 тысяч рублей за серебро и 150 тысяч рублей за бронзу.