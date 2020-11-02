Спортсменов Башкирии будут мотивировать на победу выплатами до 2 миллионов рублей

Спортсменов Башкирии будут мотивировать на победу выплатами до 2 миллионов рублей

Вчера, 08:23СпортКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об установлении суммы поощрений спортсменам республики. Такая мера позволит мотивировать спортсменом на победу в крупных соревнованиях.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, победителям олимпийских, паралимпийских и сурдолимпийских играх будет выплачено по два миллиона рублей. На полмиллиона меньше дадут за второе место, а за бронзу – один миллион рублей. Юношеские олимпийские игры оценены в 300 тысяч рублей за победу, 250 тысяч рублей за серебро и 150 тысяч рублей за бронзу.

Отметим, что выплата полагается не только спортсмену, но и тренеру. Так, за победу на Чемпионате мира власти Башкирии наградят суммой 500 тысяч рублей. За второе месте полагается 300 тысяч рублей, а за третье – 200 тысяч рублей.

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