В России упростили порядок оформления выплат на приобретение жилья для молодых семей

Как следует из постановления, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным, документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для заверения бумаг понадобится электронная подпись одного из членов семьи — необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток стоимости жилья или погасить кредит. Об этом сообщает «Фонтанка».