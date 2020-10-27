mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2020, 13:19

Published 27 октября 2020, 13:19

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В России продлили детские выплаты для семей с низкими доходами

В России продлили детские выплаты для семей с низкими доходами

27 октября 2020, 13:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока начисления ежемесячных выплат на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока начисления ежемесячных выплат на детей до трех лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщают «Известия», в апреле–октябре текущего года выплаты, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября для начисления выплат вновь нужно было подавать заявление через многофункциональные центры или единый портал госуслуг или при личном обращении в уполномоченные органы. Мера поддержки была продлена в связи с необходимостью ограничить социальные контакты в период распространения коронавируса.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд руб. для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

Выплаты начисляются с 1 января нынешнего года, фактически россияне стали получать их с июня, в том числе за пропущенные месяцы. Сейчас детское пособие составляет половину регионального прожиточного минимума, в среднем по стране это 5,5 тыс. руб.

Материалы по теме
В России планируют повторить единовременные выплаты по 10 тысяч рублейПродление выплат на детей в России вызвало неоднозначную реакциюОтмена бумажных ПТС, карта «Мир» и выплаты: что изменится в жизни россиян с 1 ноября
#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика