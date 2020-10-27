В России продлили детские выплаты для семей с низкими доходами

Как сообщают «Известия», в апреле–октябре текущего года выплаты, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября для начисления выплат вновь нужно было подавать заявление через многофункциональные центры или единый портал госуслуг или при личном обращении в уполномоченные органы. Мера поддержки была продлена в связи с необходимостью ограничить социальные контакты в период распространения коронавируса.