Отмена бумажных ПТС, карта «Мир» и выплаты: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

В последний месяц осени в российском законодательстве появятся важные изменения, которые коснутся многих россиян.

Упрощенное получение выплат на детей с 3 до 7 лет По распоряжению премьер-министра России, с 1 ноября родителям детей от 3 до 7 лет можно будет не предоставлять сведения об алиментах для получения выплаты. Теперь госорганы будут самостоятельно получать эти данные путем межведомственного электронного взаимодействия. Онлайн-сайты должны поддерживать карты «Мир» Крупные торговые сайты-агрегаторы с 1 ноября 2020 года должны принимать к оплате карты национальной платежной системы «Мир». Изменения вошли в закон о защите прав потребителей. Новая норма повысит удобство сервисов популярных онлайн-магазинов для покупателей. Продление льготной ипотеки В России продлили льготную ипотеку под 6,5%, действие которой должно было завершиться 1 ноября 2020 года. Сейчас принято решение о ее продлении до июля следующего года. Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена в мае 2020 года по поручению Владимира Путина. Срок ее действия изначально истекал 1 ноября. По условиям программы оформить кредит до 12 млн рублей могут жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а жители остальных регионов страны - до 6 млн рублей. Льготная ипотека под 6,5% позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке сроком на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Недополученную прибыль банкам субсидирует государство. Возобновление полетов из России в три страны С 1 ноября текущего года Россия вновь откроет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мишустин. Так, дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс). Оформление ДТП в онлайн-режиме во всех регионах С 1 ноября 2019 года водители оформляют мелкие аварии в мобильном приложении «Помощник ОСАГО». Сервис позволяет автомобилистам зарегистрировать ДТП без ГИБДД и лишней бюрократии. Отмечается, что с ноября 2020 года воспользоваться данным способом можно будет в любом регионе России. Отмена бумажных ПТС С 1 ноября паспорта транспортных средств для новых автовладельцев будут только в электронном формате. При покупке автомобиля в бумажном виде будет выдаваться лишь выписка из электронного ПТС. Бумажные паспорта ранее выпущенных машин продолжат действовать наравне с электронными. Отмечается, что бумажные паспорта транспортных средств будут выдавать только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования из-за заполнения всех граф. Истекает срок подачи заявлений об отсрочке по уплате налогов 30 ноября завершится срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, а также авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и ИП, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Сбор сведений о поддержке субъектов МСП за 2019 год и с января по 1 октября 2020 года завершится 4 ноября 2020 года. ГОСТ о переходах автодорог для животных С 1 ноября в России вступит в силу первый национальный стандарт, который регулирует требования к размещению на трассах экодуков - специальных переходов для животных на дорогах общего пользования. Такая мера позволит снизить риски гибели зверей и вероятность ДТП при столкновении водителя транспорта с животным.

