Отмена бумажных ПТС, карта «Мир» и выплаты: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Возобновление полетов из России в три страны

С 1 ноября текущего года Россия вновь откроет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мишустин. Так, дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс).