Большинство переболевших коронавирусом уже через несколько месяцев теряют антитела

По словам директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна, примерно 15-20% из числа переболевших коронавирусом через несколько месяцев теряют антитела. По словам врачей, антитела исчезают в срок от одного до четырех месяцев.
При этом в случае вакцинации концентрация антител к коронавирусу и срок их действия пока остаются неизвестными. Разработчики вакцины надеются, что она будет приносить эффект в течение трех лет.
Напомним, 18 октября стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 15099 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране выявили 1,3 млн случаев, вылечились 1 млн человек, умерло 24187 человек. В Башкирии за период пандемии зарегистрирован 9741 случай заболевания Covid-19, вылечились 8677 человек, умерло 47.