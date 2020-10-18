mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Большинство переболевших коронавирусом уже через несколько месяцев теряют антитела

18 октября 2020, 18:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Ученые указывают на случаи повторного заражения и подчеркивают, что Covid-19 может угрожать вновь и вновь для значительной массы населения всего мира.

По словам директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна, примерно 15-20% из числа переболевших коронавирусом через несколько месяцев теряют антитела. По словам врачей, антитела исчезают в срок от одного до четырех месяцев.

При этом в случае вакцинации концентрация антител к коронавирусу и срок их действия пока остаются неизвестными. Разработчики вакцины надеются, что она будет приносить эффект в течение трех лет.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, 18 октября стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали 15099 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране выявили 1,3 млн случаев, вылечились 1 млн человек, умерло 24187 человек. В Башкирии за период пандемии зарегистрирован 9741 случай заболевания Covid-19, вылечились 8677 человек, умерло 47.

Материалы по теме
Заповедник «Шульган-Таш» приостановил экскурсии из-за коронавирусаХабиров планирует продлить школьные каникулы из-за коронавирусаДвух врачей из Уфы оштрафовали за угрозу распространения коронавируса в Сбербанке
#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04