В Башкирии «Лада Приора» столкнулась с тягачом, погиб человек

Ранее Mkset анализировала ситуацию с растущей смертностью на дорогах републики. Напомним, глава региона был обеспокоен количеством умерших на дорогах за прошедшие 8 месяцев 2020 года — 280 человек. При этом за год, по планам чиновников, число погибших не должно превышать 400.