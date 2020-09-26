В Башкирии «Лада Приора» столкнулась с тягачом, погиб человек

На трассе столкнулись «Лада Приора» и двигавшийся навстречу седельный тягач «Kenworth». В результате ДТП водитель легкового автомобиля — 30-летний житель Туймазов скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. О травмах водителя грузовика — мужчине 49 лет — ничего не сообщается. Начато разбирательство.
25 сентября было зарегистрировано 15 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 18 получили травмы. За сутки сотрудники ГИБДД выявили порядка 3030 нарушений ПДД и задержали 57 нетрезвых водителей.
Ранее Mkset анализировала ситуацию с растущей смертностью на дорогах републики. Напомним, глава региона был обеспокоен количеством умерших на дорогах за прошедшие 8 месяцев 2020 года — 280 человек. При этом за год, по планам чиновников, число погибших не должно превышать 400.