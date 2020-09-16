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Уфа закупит новые троллейбусы за 203 миллиона рублей

16 сентября 2020, 07:18
Фото: pixabay.com
Уфа планирует закупить 10 новых троллейбусов. Соответствующий аукцион на сайте госсзакупок разместил ГКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» города. Начальная сумма контракта — 203 миллиона рублей.

На покупку троллейбусов бюджет республики предоставил почти 197 миллиона рублей, остальные шесть миллионов выделил бюджет Уфы. Согласно документации закупки, троллейбусы должны быть с низким уровнем пола, с увеличенным автономным ходом большого класса, двухосные и категории М3 I класса.

Заявки на участие в аукционе подаются до 23 сентября. Результаты определения поставщика объявят 25 сентября. Поставка троллейбусов, по контракту, пройдет до 15 декабря.

Напомним, ранее журналист «МедиаКорСети» рассказывал о состоянии троллейбусного парка в Уфе. МУЭТ города пять лет продолжает процедуру банкротства. Долг кредиторам составил 628 миллионов рублей. При этом износ троллейбусного парка — 98%.

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