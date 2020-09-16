Уфа закупит новые троллейбусы за 203 миллиона рублей

На покупку троллейбусов бюджет республики предоставил почти 197 миллиона рублей, остальные шесть миллионов выделил бюджет Уфы. Согласно документации закупки, троллейбусы должны быть с низким уровнем пола, с увеличенным автономным ходом большого класса, двухосные и категории М3 I класса.