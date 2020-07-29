mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2020, 06:12

Published 29 июля 2020, 06:12

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

В Башкирии готовы потратить 7,5 млрд рублей на покупку сельхозтехники

29 июля 2020, 06:12
Обновление сельскохозяйственного парка минсельхоз Башкирии считает одним из приоритетных направлений.

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов сообщил, что в текущем году в Башкирии планируется увеличить финансирование приобретения новой техники для аграриев. Об этом глава ведомства объявил в ходе зонального семинара «День поля», который проходил в Хайбуллинском районе республики.

По словам министра, в прошлом году Башкирия потратила 6,5 млрд рублей на приобретение сельхозтехники? ранее такого финансирования еще не было. В этом году минсельхоз готов пойти на новый рекорд - 7,5 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе аграрного ведомства, за полгода аграрии Башкирии уже успели приобрести 1660 комбайнов, тракторов и других сельхозмашин на 4,7 млрд рублей, что выше прошлогоднего уровня на 1,7 млрд.

Как сообщил РБК, эксперты объясняют рост закупок с льготной программой «Росагролизинга», которым правительство Башкирии подписало соглашение весной. Уже сейчас заявки на покупку техники в лизинг поданы на 3,8 млрд рублей, из них получили одобрение 2 млрд.

#Татьяна Майорова,#Экономика#Новости#Аграрии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика