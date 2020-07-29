В Башкирии готовы потратить 7,5 млрд рублей на покупку сельхозтехники

По словам министра, в прошлом году Башкирия потратила 6,5 млрд рублей на приобретение сельхозтехники? ранее такого финансирования еще не было. В этом году минсельхоз готов пойти на новый рекорд - 7,5 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе аграрного ведомства, за полгода аграрии Башкирии уже успели приобрести 1660 комбайнов, тракторов и других сельхозмашин на 4,7 млрд рублей, что выше прошлогоднего уровня на 1,7 млрд.